Село Волчиха, Алтайский край, 30 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Одной из 90-летних пациенток ЦРБ в Волчихинском районе Алтайского края стало не по себе после того, как на сигнальном листке скорой помощи, вклеенном в медицинскую карточку, родственница увидела матерное слово, которое по смыслу можно заменить на «надоела». Как сообщает телеграм-канал pdmnews, женщине несколько раз в неделю вызывали скорую помощь, и медик так выразил свое неудовольствие частотой вызовов.

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«Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее, по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание» — пояснили к региональном минздраве.

Там же отметили, что больницы принесла извинения пациентке и ее родственникам.

Тем не менее, фотодоказательство, опубликованное в соцсетях, стало поводом для проверки стационара со стороны территориального орган Росздравнадзора по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватка кадров — одна из самых острых проблем в здравоохранении Алтайского края.

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