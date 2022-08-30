Мадрид, 30 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) продолжает вести переговоры по бюджету на 2023 год со своими партнерами по правительству из партии Unidas Podemos. Об этом пишет агентство EFE.

PSOE Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП)

Отмечается, что социалисты не отказываются от идеи увеличения расходов на оборону, о котором говорил премьер-министр страны Педро Санчес, несмотря на то, что второй вице-премьер Йоланда Диас заверила, что данный пункт не включен в уже согласованный потолок расходов.

По словам Диас, потолок расходов на 2023 год, согласованный между правительственными партиями и утвержденный в Совете министров ещё в конце июля, не включает в себя увеличение бюджета на оборону.