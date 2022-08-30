Южа, Ивановская область, 30 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Около 900 человек тушат лесные пожары в Ивановской области, сообщили 30 августа в пресс-службе МЧС России.

38.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром

Так, в регион прибыла группировка Тульского спасательного центра МЧС России — это 100 человек.

В ликвидации пожаров задействовано более 140 единиц техники, в том числе 12 воздушных судов — четыре вертолёта Ми-8 МЧС России для сброса воды и вертолёт БО-105 для разведки обстановки, три самолета Ил-76 МЧС России, два самолета Бе-200 и два самолета Ил-76 Минобороны.

«Тушение пожаров проводится круглосуточно. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Создано более 70 километров минерализованных полос. Активная кромка горения уменьшена в два раза», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Южском районе Ивановской области возник 25 августа. Утром 30 августа губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил о ликвидации трёх крупных очагов возгорания.