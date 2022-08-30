Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Новый учебный год в школах Ленинградской области в 2022 году начнут 190,1 тыс. учащихся, из них более 25 тыс. — первоклассники, сообщил 30 августа заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие школы в пос. Вознесенье в Ленобласти (архивное фото) Lenobl.ru

По словам Емельянова, в новом учебном году наблюдается прирост учащихся, по сравнению с прошлым годом, в семь тысяч детей. Такая же тенденция наблюдается и в дошкольных учреждениях, 1 сентября в детские сады Ленобласти придут 84,4 тыс. детей. Прирост составил более четырех тысяч детсадовцев.

«В первый класс в этом году пойдет более 25 тыс. человек, что на 3,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году», — уточнил Емельянов.

В этом году для учащихся откроется 882 образовательных учреждения, а также десять частных школ, в которых учатся более 1,3 тыс. детей.

«Вторая смена будет у 1740 детей (менее 1% от общего объема обучающихся). Это в основном пригородные районы региона — Ломоносовский и Всеволожский», — заметил чиновник.

Что касается педагогического состава, то в новом учебном году на работу выйдут 24 тыс. человек, еще более 300 молодых педагогов придут в школы Ленобласти после 1 сентября. Также в школах в учебном году начнут работу 507 человек, которые прошли конкурс на новую должность советника директора по воспитательной работе. Еще более 200 специалистов вошли в резерв кадров.

«С сентября у нас стартует поэтапный переход на работу по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Это пока коснется 1-5 классов. Среди прочего у школьников сформируют финансовую грамотность, а также обучат защите от интернет-булинга и мошенничества», — отметила заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Бойцова.

Главный санитарный врач региона Ольга Историк заметила, что в новом учебном году сохранятся ограничительные меры из-за COVID-19. Так, перед началом учебного года всех сотрудников школ протестируют на коронавирусную инфекцию. Сохранятся и обязательная дезинфекция помещений, термометрия на входе в учебные заведения и многое другое.

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