Томск, , 12:58 — REGNUM В Томске перед судом предстанут двое сотрудников Томского расчётного центра по обвинению в хищении 19 млн рублей. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным следствия, ведущий инженер отдела по работе с юрлицами центра убедил председателей двух ТСЖ и одного ЖСК платить за воду наличными в обход кассы. Тем временем, сотрудница бухгалтерии вносила неверные данные по поводу поступления средств от абонентов и составляла подложные квитанции. Последние инженер передавал потерпевшим для подтверждения якобы произведенного расчёта.

«В результате незаконных действий обвиняемых организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, причинен ущерб на общую сумму более 19 млн рублей. На недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемых наложен арест», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске перед судом предстала председатель потребительского кооператива по обвинению в хищении более 4,6 млн рублей у 16 обманутых пайщиков.

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