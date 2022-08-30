Сабрата, Ливия, , 13:20 — REGNUM Службы безопасности Ливии провели полицейский рейд в городе Сабрата на востоке страны. Об этом 30 августа сообщает FawaselMedia.

Дети-мигранты U.S. National Archives

По данным журналистов, в распоряжение силовиков поступила информация о готовящемся «миграционном рейде» с территории Ливии в Италию. В результате операции служб безопасности была обнаружена группа из 70 нелегальных мигрантов.

Отмечается, что в состав группы вошли уроженцы ряда стран Африки и Ближнего Востока. Все задержанные были переданы местной полиции для установления личности и проведения юридических процедур, необходимых для депортации мигрантов на родину.

Ранее власти Ливии сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов, использующих территорию страны для того, чтобы попасть в страны ЕС.