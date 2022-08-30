Екатеринбург, 30 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Под видом правоохранителя он отобрал квартиру у уральской семьи, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Metapop.com Мошенник

Мужчина готовил преступление с 2015 по 2017 года. Тогда он вошёл в доверие к женщине, вступив в отношения с её дочерью. Злоумышленник сообщил, что якобы является сотрудником правоохранительных органов и предложил девушке трудоустройство. При этом уралец убедил девушку в том, что для получения работы ей необходимо пройти ряд испытаний. Спустя некоторое время мужчина сообщил, что эти испытания девушка не прошла и убедил её мать оформить на его имя квартиру. В итоге ущерб женщине составил свыше 2,5 млн рублей.

Договор купли-продажи признан недействительным. Уголовное дело в отношении лжесиловика направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.