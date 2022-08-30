Москва, , 12:56 — REGNUM Визовые ограничения в странах Евросоюза в отношении граждан РФ получат адекватную реакцию со стороны России. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов, порывов ненависти к нашей стране, в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населения европейских стран», — заявил Песков.

В то же время, по его словам, обстановка позволяет хорошо зарабатывать компаниям из США.

«Мы знаем, что есть разные точки зрения среди европейцев на этот счёт. Будем внимательно наблюдать. Это очень серьёзное решение, которое может быть направлено непосредственно против наших граждан. И, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори — это понятно. Но, ещё раз напоминаю, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся (средств) соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан», — указал он.