Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Более 1100 тонн металлоконструкций установили на строящейся Витебской развязке в Санкт-Петербурге. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Строительство Витебской развязки Цитата публикации вице-губернатора Максима Соколова в «ВКонтакте»

Установленные конструкции пролётного строения уже формируют контур будущей дороги. На развязку всего поступило 4000 тонн металла, поставщиками стали производители из Петербурга и Кургана.

«Строительство Витебской развязки ведется с марта 2021 года. За это время на участке, прилегающем к ЗСД в районе Благодатной улицы, выполнено устройство 118 буронабивных свай, возведено 33 опоры, на которые и монтируется пролетное строение», — сообщают в пресс-службе.

Строители уже установили 35 буронабивных свай. Теперь они сооружают опоры путепровода. Помимо этого работы ведутся и по прокладыванию теплосетей, линий передач, водоснабжения, канализации.

Отметим, что протяжённость развязки составит 2,6 км, дорога будет шестиполосной. Планируется, что в сутки по ней будут проезжать до 70 тыс. автомобилей. Завершить работу на объекте должны в 2024 году.

Витебская развязка станет первым этапом реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая свяжет несколько районов города и выведет транспорт на восток, в сторону Ленобласти и федеральной трассы «Кола».

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