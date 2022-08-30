Нью-Йорк, США, 30 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправила в Афганистан рис с просроченным сроком хранения. Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, в рисе также замечены насекомые. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

F_A Рис

Добавим, что в отчёте Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) отмечено, что гуманитарный кризис в Афганистане серьёзен и по меньшей мере 18,9 млн человек в стране сталкиваются с высоким уровнем голода.

При этом указано, что агентства по оказанию помощи сталкиваются со значительной нехваткой продовольствия и предметов первой необходимости из-за отсутствия финансирования.

Согласно отчёту SIGAR, по меньшей мере шесть миллионов человек уже находятся на пороге голода.