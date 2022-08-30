Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Издания, получившие доступ к сборнику игр TMNT: The Cowabunga Collection от американского разработчика Digital Eclipse до его релиза, поделились своими впечатлениями. Информация об этом появилась на сайте iXBT.

TMNT: The Cowabunga Collection

«TMNT: The Cowabunga Collection — это кропотливо написанное любовное письмо ушедшей эпохе игр» — пишет издание Gamingtrend.

«Если вы поклонник beat’em-up (побей их всех) или TMNT, то The Cowabunga Collection доставит массу удовольствия вам и вашим друзьям» — пишет издание Venturebeat

«Впечатляющий проект, но со своими проблемами. Он не поразит всех, но стоит вашего внимания» — пишет издание Destructoid.

Напомним, что TMNT: The Cowabunga Collection — это сборник игр про «Черепашек-Ниндзя», включающий в себя 13 игр, выпущенных Konami в 1980–1990 годах. Его релиз запланирован на 30 августа на 2022 года на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.

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