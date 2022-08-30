Москва, 28 апреля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Вместе с новым, 12-м по счёту, фигурантом уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Джумохоном Курбоновым 26 апреля задержали и его брата. Об этом рассказали в хостеле для мигрантов, где они жили почти год.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По информации «РИА Новости», братья вместе проживали и были трудоустроены.

Брат задержанного Курбонова покинул хостел и не вернулся.

«Его задержали с братом», — сказал работник.

Как сообщало ИА Регнум, Джумохон Курбонов приехал в Россию из Таджикистана 3 июля 2023 года. В хостеле в Москве он жил в комнате на четвёртом этаже вместе с десятью мигрантами.

21-летний Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников теракта в «Крокусе» телефонами и деньгами для оплаты счетов, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 27 апреля.

11 апреля Курбонов был задержан в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям, подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек.