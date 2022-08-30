Саратов, , 13:57 — REGNUM В Саратове от нападения бродячей собаки снова пострадал ребенок. Исполняющая обязанности главы города Лада Мокроусова назвала инцидент вопиющим случаем.

Собака Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

«Стало известно о еще одном вопиющем случае нападения бродячей собаки на ребенка. Тема отлова неоднократно обсуждалась на совещаниях различного уровня. Напомню, мы уже запретили выпуск безнадзорных животных вблизи объектов соцсферы», — пишет она 30 августа в своем телеграм-канале.

Главам районных администраций необходимо усилить меры по предотвращению подобных ситуаций. В районах запущены чат-боты, куда можно сообщить о месте обитания безнадзорных животных.

По словам Мокроусовой, «данная проблема находится на особом контроле — люди не должны бояться за своих детей, когда отпускают их гулять на улицу. Меры по недопущению нападений собак, в особенности на детей, будут приняты оперативно».

Администрации Заводского района, где произошло нападение животного, поручено разобраться в ситуации и проверить наличие заявок от жителей. Если обращения были проигнорированы, необходимо принять меры, заключила и. о. главы Саратова.

По информации следственного управления СКР по Саратовской области, вечером 28 августа около дома №26 по улице Брянская в Саратове бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика. В результате ребенку диагностирована укушенная рана левой голени. Организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове утвержден перечень мест, куда запрещено возвращать безнадзорных животных после отлова и стерилизации. Ранее их приходилось выпускать в те же места, где животные были пойманы.

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