Таллин, 30 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министерство социальных дел Эстонии утвердило и направило на межведомственное согласование законопроект об увеличении семейных пособий с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Евро

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2023 года пособие на первого и второго ребенка будет увеличено до 80 евро, пособие родителю-одиночке также составит 80 евро, пособие для семей с 3-6 детьми — до 600 евро, а с 7 и более детьми — до 800 евро в месяц.

Кроме того, с 2024 года согласовано индексирование пособия для многодетных семей с привязкой к пенсионному индексу.

В законопроект по предложению министерства юстиции также включена поправка, согласно которой размер пособия для многодетной семьи больше не будет учитываться при исчислении алиментов, то есть увеличение пособия не будет приводить к уменьшению размера алиментов.

По данным Департамента социального страхования, на конец июля 2022 года семейные пособия выплачивались в общей сложности 161 440 семьям (на 269 664 детей).