Париж, 30 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Игра Mario + Rabbids: Kingdom Battle от французского разработчика Ubisoft продалась тиражом в 10 млн копий. Заявление об этом появилось на странице компании в Twitter.

Скриншот из трейлера игры Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Игра вышла в 2017 году на Nintendo Switch. Проект является коллаборацией франшиз Raving Rabbids и Mario. Игроку предстоит отправится в «Грибное королевство» и вернуть кроликов обратно в их вселенную.

Также напомним, что игра Mario + Rabbids: Kingdom Battle — это однопользовательская пошаговая стратегия. В 2018 году получила премию BAFTA в категории «Лучшая семейная, социальная игра».