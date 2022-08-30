Чебоксары, , 12:52 — REGNUM Чебоксарцы продолжают регулярно попадаться на уловки мошенников, которые используют схему перевода денег на «безопасные» счета. При этом аферисты становятся циничнее. Пострадавшей горожанке мошенник открыто заявил, что похищенные деньги уйдут на финансирование запрещённых в России формирований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

В полиции отмечают, что с «верхом цинизма» столкнулась 35-летняя чебоксарка, которая после телефонных переговоров с представителем «главного» банка лишилась 600 тыс. рублей, перечислив сбережения на продиктованные мошенником счета. По данным ведомства, мошенник связался с горожанкой через несколько дней после обращения к правоохранителям, ведя переписку «в совершенно издевательском тоне».

«Зачем вам деньги, вот скажите?» — написал мошенник и прямо заявил потерпевшей, что похищенные средства пойдут на содержание запрещённых в России организаций и формирований, чтобы у неё не осталось сомнений, представитель какой страны провернул аферу», — говорится в сообщении.

Отметим, что в социальных сетях появляются сообщения о том, что жителям звонят с характерным говором с территории киевского режима якобы сотрудники «службы безопасности банков».

Напомним, что 18 августа в Чебоксарах ведущего специалиста банка «коллеги» обманули на 1,5 млн рублей, убедив в попытке несанкционированного оформления кредита и необходимости срочно перевести деньги на другой счёт. Пострадавшая перевела сбережения, хотя банк трижды блокировал подозрительные операции. По данному факту расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил о мошенниках, вымогающих средства под его именем. По словам парламентария, неизвестный просит оказать помощь для проведения специальной операции на территории б. УССР.

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