Сеул, 30 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выработает ответные меры на принятый в США «Акт снижения инфляции», который снижает конкурентоспособность южнокорейских электромобилей на американском рынке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, выработкой мер займётся правительственная рабочая группа во главе с министром торговли Ан Док Гыном.

Известно, что 30 августа в Торгово-промышленной палате Южной Корее состоялось экстренное заседание комитета по вопросам торговли при участии представителей министерства стратегии и финансов и министерства иностранных дел.

Выступая на заседании, Ан Док Гын подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия заинтересованных ведомств, а также высказался за создание корейско-американской переговорной платформы для урегулирования проблемы.