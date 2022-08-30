Москва, 30 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Отдельная встреча президента России Владимира Путина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова состоится 1 сентября, на ней будут затронуты вопросы транзита. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 30 августа журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Алиханов ранее заявил, что проблемы, связанные с оплатой железнодорожного транзита для пассажирских и грузовых перевозок, будут решены. Как сообщало ИА REGNUM, губернатор заверил в отсутствии запретов со стороны Литвы на оплату транзита.

По словам Пескова, проблемы с транзитом, которые связаны с платежами и другими аспектами, продолжаются и требуют внимания. Предметному обсуждению таких вопросов будет посвящена встреча Путина и Алиханова,

«Это чрезвычайно важный для нас вопрос», — подчеркнул представитель Кремля.

Встреча пройдёт в Калининграде. Главной темой поездки президента будет всё же 1 сентября, добавил он.

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