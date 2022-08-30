Архангельск, , 12:52 — REGNUM В Архангельской области 1 сентября приступят к обучению 460 лиц, отбывающих наказание в учреждениях исправительной системы, сообщает пресс-служба УФСИН.

Трудный ребёнок Цитата из кф Четыреста ударов. Реж Франсуа Трюффо. 1959. Франция

По данным ведомства, для осужденных в регионе работают 13 учебных пунктов и две школы.

«В течение летнего периода в образовательных учреждениях проводись косметические и капитальные ремонты, закупались необходимые учебные пособия и канцелярия. Для учащихся также приобрели необходимую учебную литературу и оборудование», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области досрочно освободились более двухсот осужденных.