Москва, 30 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Киевский режим ведет огонь по жилым домам города Энергодар из реактивных систем залпового огня. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

Также киевские боевики продолжают обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая тем самым угрозу техногенной катастрофы.

«Обстрелы начались по утру. Не было семи утра, когда боевики Зеленского начали обстрел Энергодара. Причем удары начали наносить из систем залпового огня «Ураган». Причем не просто удары, а удары по частному сектору, по дачным участкам», — сказал Рогов.