Симферополь, 30 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Пятеро молодых людей задержаны полицейскими в Симферополе за совершение целого ряда административных правонарушений, в том числе — действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом 30 августа сообщили в МВД по Республике Крым.

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Сообщения о том, что в парке имени Гагарина в Симферополе несколько подростков распивают спиртные напитки, ведут себя вызывающе, демонстрируют нацистские жесты, а также выкрикивают лозунги, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, поступили в полицию от нескольких очевидцев.

На месте сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Симферополю при содействии сотрудников Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым и регионального управления ФСБ задержали пятерых граждан в возрасте от 17 лет до 21 года. Их доставили в отдел полиции. При выяснении обстоятельств выяснилось, что один из задержанных, 19 лет, уже имеет судимость за грабёж.

В отношении задержанных составили административные протоколы, в том числе по ст. 20.3.3 КоАП Российской Федерации («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), а также за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже суд оштрафовал на 80 тысяч местного жителя за действия в соцсетях по дискредитации ВС РФ.