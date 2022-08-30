Женева, Швейцария, , 12:51 — REGNUM Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по странам западной части Тихого океана доктор Такеши Касаи отстранен от работы на неопределенный срок, как передает 30 августа Associated Press со ссылкой на внутреннюю переписку организации.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

Отстранение Касаи произошло через несколько месяцев после того, как выяснилось, что десятки сотрудников обвиняли его в расистском, оскорбительном и неэтичном поведении, которое подрывало усилия ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса в Азии.

В пятницу 26 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус по электронной почте сообщил сотрудникам регионального отделения стран западной части Тихоокеанского региона, что Касаи «ушел в отпуск». Он также предупредил, что 30 августа в региональную штаб-квартиру ВОЗ в Маниле прибудет заместитель генерального директора доктор Жужанна Якаб, чтобы «обеспечить непрерывность работы».

Два высокопоставленных чиновника ВОЗ, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены официально говорить с прессой, сказали AP, что Касаи отправлен в длительный административный отпуск после того, как внутреннее расследование подтвердило некоторые жалобы на его неэтичное поведение.

ВОЗ сообщила, что неизвестно, как долго будет отсутствовать Касаи, а также что расследование в отношении него продолжается. По всей видимости, это первый случай, когда региональный директор был освобожден от своих обязанностей. Касаи не ответил на просьбу агентства о комментарии, но ранее он отрицал, что позволял себе расистские высказывания или непрофессиональные действия.

Еще в январе 2022 года AP сообщало, что более 30 сотрудников ВОЗ направили конфиденциальную жалобу высшему руководству и членам исполнительного совета организации, утверждая, что Касаи создал «токсичную атмосферу» в представительстве ВОЗ в западной части Тихого океана. Есть документальные свидетельства того, что Касаи делал расистские замечания в адрес сотрудников и обвинял в росте заболеваемости COVID-19 в некоторых странах их «низкий культурный, расовый и социально-экономический уровень». Несколько сотрудников ВОЗ, работавших под началом Касаи, заявили, что он неправомерно сообщал Японии, его родной стране, конфиденциальную информацию о вакцине против коронавируса.

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