Донецк, 30 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:00 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:05 мск боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив семь снарядов калибра 152 мм.

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