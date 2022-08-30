Москва, 30 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории бывшей УССР идёт в соответствии с планом. Об этом сегодня, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков уточнил, что спецоперация России по освобождению Донбасса проходит методично и по плану.

«Все поставленные цели будут достигнуты», — заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры Вооружённых сил и МЧС России обезвредили в Донбассе и освобождённых районах бывшей УССР более 600 тыс. мин.

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