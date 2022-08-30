Донецк, 30 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. ВСУ предприняли попытку контрнаступления в районе населённого пункта Кодема рядом с Артёмовском. Об этом 30 августа сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

корреспондент ИА REGNUM Эдуард Басурин

«В районе Кодемы в районе Артёмовска противником бы предпринята попытка контрнаступательных действий. В результате этих действий противник понёс потери — двадцать танков, до 30 человек. На данный момент мы смогли освободить (я говорю только за нашу Донецкую Народную Республику) 271 населённый пункт», — рассказал Басурин журналистам.

Он также показал пример последствий ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре — руины ТЦ «Галактика» в Ленинском районе Донецка.