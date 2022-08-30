Таллин, 30 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум.

Администрация Липецкой области Энергетика

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Копенгагене по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Главной темой встречи является желание стран — членов Евросоюза Балтийского моря как можно скорее отказаться от российской энергии и заменить ее возобновляемой энергией наряду с достижением целей «зеленой революции», говорится в сообщении.

На встрече будут согласованы совместные действия, как ускорить строительство морских ветровых электростанций и сетевой инфраструктуры в Балтийском море, а также как обеспечить допуск потребителей к доступной электроэнергии.

Во встрече примут участие все страны Европейского Союза, граничащие с Балтийским морем, а также президент и комиссар по энергетике Европейской комиссии.

Кроме того, вместе с министрами энергетики, системными операторами и разработчиками возобновляемых источников энергии на встрече будут обсуждаться пути расширения сотрудничества между правительствами и частным сектором, чтобы во всех странах Балтийского моря была благоприятная и благоприятная среда для быстрого развития возобновляемых источников энергии и оффшорной энергетики. энергия ветра.

Эстонию на саммите помимо премьер-министра представляют министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.