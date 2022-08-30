Челябинск, , 12:48 — REGNUM Челябинская область окажет помощь с обеспечением жителей Ясиноватой (ДНР) бесперебойным водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас централизованного водоснабжения в городе нет. Южный Урал направит туда специальные автоцистерны.

Как сообщало ИА REGNUM, также Челябинская область поможет подготовить жильё и социальные объекты к зиме и окажет помощь с восстановлением электрических подстанций.

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