Челябинск, 30 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Челябинская область окажет помощь с обеспечением жителей Ясиноватой (ДНР) бесперебойным водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сейчас централизованного водоснабжения в городе нет. Южный Урал направит туда специальные автоцистерны.

Как сообщало ИА REGNUM, также Челябинская область поможет подготовить жильё и социальные объекты к зиме и окажет помощь с восстановлением электрических подстанций.