Горно-Алтайск, , 12:47 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор двоих предпринимателям из Новосибирска, обвиняемым в даче взятки в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка A-r-e-s

По данным следствия, с ноября 2020 по январь 2021 года подсудимые, сговорившись, передали действующему тогда министру здравоохранения республики и его помощнику 13 млн рублей в качестве взятки.

«Взятки предназначались в качестве вознаграждения за заключение с подконтрольными взяткодателям юридическими лицами государственных контрактов на поставку медицинских товаров и изделий для борьбы с коронавирусом», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний судья признал подсудимых виновными и приговорил 4,5 и 4 годам лишения свободы условно. Им также на три года запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, осужденным назначен штраф в размере 13 и 9 млн рублей.

Уголовные дела против бывшего министра и его помощника рассматриваются в настоящее время в Горно-Алтайском городском суде.

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