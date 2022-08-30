Архангельск, 30 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Сложная внешнеполитическая ситуация кардинально не повлияла на желание иностранцев поступать в Северный (Арктический) федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза.

Артем Келарев Главный корпус САФУ

Пальму первенства по количеству поданных заявлений в 2022 году удерживают абитуриенты стран Ближнего зарубежья. Но одновременно география приема расширилась благодаря абитуриентам из новых стран приема — Иордании, Ирана, Малайзии, Сенегала и ЮАР. Более чем на 30% возросло количество иностранных абитуриентов, поступающих в магистратуру вуза.

«Иностранные абитуриенты преимущественно поступают на инженерные и естественно-научные специальности в рамках бакалавриата. Наиболее популярными направлениями для них остаются нефтегазовое дело, строительство, землеустройство и кадастры, педагогическое образование, IT направления, техносферная безопасность и другие», — сообщили в пресс-службе.

По данным университета, увеличился и список иностранных аспирантов: в САФУ будут учиться восемь будущих ученых из Китая, Вьетнама, Сирии, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет число иностранных студентов в российских вузах выросло на 64 000 человек.