Багдад, 30 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Минометные снаряды поразили офис иракского телеканала Dijlah в Багдаде, сообщил источник агентства Shafaq в службах безопасности страны.

(сс) U.S. Air Force Багдад

По информации журналистов, здание получило серьёзные повреждения. О пострадавших в результате удара не сообщается, предположительно — сотрудники канала заранее покинули офис.

Как отмечает Shafaq, четыре самодельных реактивных ракеты также упали в «Зелёной зоне» Багдада. Как сообщается, под удар попали жилые многоэтажные строения.

Обстрел вёлся с восточных окраин иракской столицы.