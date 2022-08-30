«Зелёная зона» в Багдаде вновь попала под ракетный обстрел
Багдад, 30 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Минометные снаряды поразили офис иракского телеканала Dijlah в Багдаде, сообщил источник агентства Shafaq в службах безопасности страны.
(сс) U.S. Air Force
Багдад
По информации журналистов, здание получило серьёзные повреждения. О пострадавших в результате удара не сообщается, предположительно — сотрудники канала заранее покинули офис.
Как отмечает Shafaq, четыре самодельных реактивных ракеты также упали в «Зелёной зоне» Багдада. Как сообщается, под удар попали жилые многоэтажные строения.
Обстрел вёлся с восточных окраин иракской столицы.