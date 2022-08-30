Москва, , 12:43 — REGNUM Ожидания того, что юань подорожает по отношению к рублю, в настоящее время не имеют под собой никаких серьезных экономических оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Дорогой юань невыгоден КНР, поскольку снижает возможности продавать в РФ больше товаров, — сказал он. — Дешевый юань — это конкурентное преимущество для китайской экономики. Кроме того, надо принимать во внимание тот факт, что рост курса юаня должен сопровождать очень интенсивным ростом закупок китайских товаров, чего мы пока не наблюдаем. До конца года курс юаня будет колебаться вокруг текущего значения + 5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как может подорожать юань по отношению к рублю по итогам 2022 года.

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