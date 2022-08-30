Москва, 30 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Duma.gov.ru Глава Росгвардии Виктор Золотов

«В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч, из них открытой будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова. Важная встреча, естественно, нацгвардия активное принимает участие в спецоперации», — заявил Песков.