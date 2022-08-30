Нью-Йорк, США, 30 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В докладе Совету Безопасности ООН заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) назвал неясными отношения между кабинетом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и лидером движения в Кандагаре. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Маркус Потцель доложил Совету Безопасности ООН о ситуации в Афганистане. По словам Потцеля, методы управления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основанные на «исламе и афганских традициях», ограничивают основные права и свободы граждан, особенно женщин.

Заместитель главы UNAMA также выразил обеспокоенность деятельностью министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока и заявил, что деятельность этой организации привела к оскорблениям, жестокому обращению и произвольным арестам людей.

Потцель сообщил Совету Безопасности, что права человека в Афганистане серьёзно нарушаются из-за нападений на определённые категории населения, включая бывших силовиков, людей, обвиняемых в членстве в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронте национального сопротивления Афганистана, активистов гражданского общества, средства массовой информации, женщин и лиц, обвиняемых в преступления против нравственности.

Представитель ООН считает, что стабильность в Афганистане зависит от удовлетворения потребностей людей, защиты прав граждан и отражения этнического разнообразия в структуре правительства.