Москва, 30 августа 2022, 12:42 — REGNUM Власти Германии годами отказывается назначить выплаты гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что правительство Германии искусственно затягивает реализацию «гуманитарного жеста» в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Германии следует перенаправить средства с финансирования поставок вооружений Киеву на помощь домохозяйствам, которые страдают от роста цен на газ.
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