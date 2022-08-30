Москва, , 12:42 — REGNUM Власти Германии годами отказывается назначить выплаты гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям», — цитирует ее сайт МИД РФ.

Она добавила, что правительство Германии искусственно затягивает реализацию «гуманитарного жеста» в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Германии следует перенаправить средства с финансирования поставок вооружений Киеву на помощь домохозяйствам, которые страдают от роста цен на газ.

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