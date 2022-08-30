Москва, 30 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости экстренной структурной реформы европейского рынка электроэнергии лишь для того, чтобы показать европейцам стремление что-то исправить, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Не думаю, что к этой еврочиновнице пришло какое-то осознание собственных многочисленных ошибок в решениях Еврокомиссии, которые и привели к этому космическому взлету цен, причем не только на электроэнергию. Скорее, это желание показать населению и промышленности Евросоюза, которые неизбежно скатятся в течении ближайших пары месяцев в глубочайший экономический кризис, стремление что-то исправить», — отметил он в своем телеграм-канале.

Депутат уверен, что за этим заявлением ничего, кроме пустого набора слов, не стоит.

«Ибо, без долгосрочных контрактов на поставку российских энергоносителей по адекватным ценам, никаких новых рыночных моделей электроэнергетики ЕС реализовать в ближайшие годы невозможно. Либо эти новые модели, опирающиеся на нелогичную логистику поставок и балансов источников энергии, будут лишь усугублять проблемы», — заключил Селезнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейцев нельзя бесконечно сбивать с толку: зимой они убедятся, что энергетическая политика Западной Европы мчится к краху. Позже Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выделит €300 млрд на проекты в рамках «зелёного перехода», направленные на обеспечение отказа от российских энергоресурсов.