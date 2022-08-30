Барнаул, , 12:39 — REGNUM В Алтайском крае криминальная активность подростков остается на высоком уровне и не снижается на протяжении 2022 года, сообщает 30 августа телеграм-канал прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, увеличилось число особо тяжких, тяжких и преступлений средней тяжести, зафиксирован рост повторной преступности. Возросло число общественно-опасных деяний, совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности.

Преступность

Отмечена недостаточная профилактическая работа органов системы профилактики, низкий уровень их взаимодействия на местах. Прокурорами в целях устранения нарушений в их деятельности внесено более 330 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 286 должных лиц.

Рассмотрены проблемы, возникающие у правоохранительных органов при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о таких преступлениях, проанализирована их работа по выявлению причин и условий, способствующих подростковой преступности, практика рассмотрения дел судами.

По результатам совещания выработаны конкретные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности взаимодействия правоохранительных органов и учреждений системы профилактики в целях снижения криминальной активности несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2022 года в следственные органы поступило 308 сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, при рассмотрении которых краевым СК возбуждено 86 уголовных дел, а по 173 сообщениям об отказе в возбуждении уголовного дела, в 90 случаях такие решения принимались в связи с не достижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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