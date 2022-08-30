Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Адвокаты экс-президента Молдавии Игоря Додона от его лица подали жалобу на прокурора Петра Ярмолюка, ведущего его дело. Об этом политик сообщил 30 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне Ярмолюк объявил, что Додон с 26 мая по 10 июня совершил более 700 телефонных звонков, находясь под домашним арестом. Прокурор заявил о подозрениях, что экс-президент мог таким образом общаться с фигурантами уголовного дела.

«В указанный период было получено/сделано всего 28 звонков и получено/отправлено 33 сообщения. Речь о телефонных разговорах с прокурором, полицией и близкими родственниками. Вся эта информация есть у Ярмалюка, но он предпочитает манипулировать», — написал Додон.

В доказательство он приложил фотографию страницы из материалов дела, где указано, что с 26 мая по 10 июня с телефона было совершено 28 звонков на девять номеров.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае, каждый месяц продлевая срок на 30 суток. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.

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