Севастополь, 30 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбит в результате срабатывания системы ПВО над Севастополем днём 30 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Сегодня днём в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА в районе Верхнесадового», — написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время горизонт чистый, ситуация полностью контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 августа, в Севастополе ещё на две недели продлили жёлтый уровень террористической опасности.