Над Севастополем сбит беспилотный летательный аппарат
Севастополь, 30 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбит в результате срабатывания системы ПВО над Севастополем днём 30 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Работа ПВО
«Сегодня днём в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА в районе Верхнесадового», — написал губернатор.
Он добавил, что в настоящее время горизонт чистый, ситуация полностью контролируется.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 августа, в Севастополе ещё на две недели продлили жёлтый уровень террористической опасности.