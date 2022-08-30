Донецк, , 12:36 — REGNUM Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 30 августа показал журналистам руины торгового центра «Галактика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Басурин корреспондент ИА REGNUM

«Это Ленинский район города Донецка, торговый центр «Галактика», который торговал строительными материалами и другими товарами. 24 июля сюда был прилёт в районе 10 утра — три снаряда, которые попали непосредственно в этот торговый центр, — рассказал Басурин журналистам. — В результате этих попаданий начался пожар, и он был такой мощный, что даже силы МЧС не смогли его потушить сразу».

По словам замначальника Народной милиции, в результате удара никто не пострадал, поскольку в момент атаки внутри находились только сотрудники торговых организаций, а посетители не успели попасть внутрь.

Басурин уточнил, что удары по гражданским и социальным объектам со стороны ВСУ наносятся ежедневно.