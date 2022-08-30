Лопатинский район, Пензенская область, , 13:55 — REGNUM В Лопатинском районе Пензенской области выявили заболевание бешенством у животных. Глава региона подписал указ о введении карантина.

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству признана территория частного подворья в селе Вехово. Карантин установлен на 60 календарных дней.

В границах территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме ветперсонала, ввоз и вывоз животных (за исключением вакцинированных от бешенства), перемещение животных, а также снятие шкур с трупов животных.

В рамках границ неблагополучного пункта запретили ярмарки, вывоз и отлов животных для зоопарков.

Ранее ИА REGNUM передавало, с начала 2022 года на Южном Урале от бешенства погибли 45 животных.

Читайте также: Бешеный дикий кот напал на жителя Калмыкии