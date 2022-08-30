Архангельск, 30 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Российскими высшими учебными заведениями разработано более 40 новых программ для переобучения. Разработка велась в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На данный момент в Архангельской области новую специальность освоили 250 человек. Около 2,5 тыс. подали заявки на обучение. Таким образом до конца года около трех тысяч северян освоят профессии, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Chuiandlau.com.hk Юрист

По словам Павла Шевелева, заместителя министра труда, занятости и социального развития Архангельской области, в регионе заключены договоры с тремя федеральными операторами — учебными заведениями, на базе которых организованы программы переобучения. Пройти обучение как очно, так и в дистанционном формате можно также в учебных заведениях области и за ее пределами.

В число программ переобучения вошли: «Кадровое администрирование», «Юрист в частноправовой сфере», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Менеджер по маркетингу и управлению продажами», «Логопедия».

Программы переобучения будут действовать на базе 116 вузов России, которую в общей сложности смогут пройти 115 тыс. человек. На получение новых профессий могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, которые после окончания вузов и средних специальных учебных заведений в 2022 году в течение четырех месяцев не смогли трудоустроиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постановлением правительства России установлена отдельная упрощённая группа критериев отбора для участия в программе «Приоритет-2030». Дополнительная поддержка направлена на повышение качества высшего образования. Объем федерального гранта для вузов Дальнего Востока составит 50 млн рублей в год.

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