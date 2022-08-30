* ИГ — запрещённая в России организация

Дераа, Сирия, , 12:32 — REGNUM Службы безопасности Сирии обнаружили схрон оружия, принадлежащий боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 августа сообщает SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, тайник был найден в пустынных районах провинции Дераа, которая примыкает к границе с Иорданией. В руки военных попало большое количество боеприпасов к 80-мм миномёту, стрелковое оружие, боеприпасы к гранатомёту в заводской упаковке.

Предположительно, боеприпасы были поставлены боевикам с территории одного из сопредельных государств.

Ранее большая часть территории провинции Дераа находилась под контролем боевиков, в регионе всё ещё действуют «спящие» ячейки ряда террористических группировок.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.