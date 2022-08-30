Севастополь, , 12:29 — REGNUM Прокуратура Севастополя начала проверку в связи с публикацией в соцсетях информации об отказе государственного бюджетного учреждения Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» предоставить услуги ребёнку с инвалидностью. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

В соцсетях появилось сообщение о том, что мальчику, имеющему особенности развития, в учреждении отказали в занятиях по плаванию, при том что ребёнок имел соответствующие медицинские рекомендации. Родители вынуждены были обратиться в другую организацию за платными услугами.

«По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка сведений, опубликованных в социальных сетях, об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в государственном бюджетном учреждении г. Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт», — уточнили в прокуратуре.

Прокуроры намерены дать оценку исполнения законодательства о физической культуре и спорте, а также социальной защите инвалидов в Российской Федерации в деятельности указанного учреждения. В рамках проверки планируется опросить законных представителей ребёнка, должностных лиц центра адаптивного спорта, будут изучены медицинские документы и назначения в связи с заболеванием мальчика. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.