Берлин, , 12:29 — REGNUM Власти Германии обсуждают с Грецией схемы поставки вооружений киевскому режиму в рамках так называемого «кольцевого обмена», сообщила депутат бундестага от партии СДПГ Зимтье Меллер.

Германия Petra B. Fritz

По ее словам, в рамках такой схемы Германия поставляет вооружение союзникам, а эти страны направляют свое оборудование Киеву.

«Как накануне сообщил канцлер ФРГ, «кольцевой обмен» работает, о первом таком обмене мы договорились со Словакией, с Чехией мы также на верном пути, кроме того, мы ведём интенсивные переговоры об этом с Грецией», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже в ближайшее время Германия направит в Киев новое современное оружие.

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