Берлин, 30 августа 2022, 12:29 — REGNUM Власти Германии обсуждают с Грецией схемы поставки вооружений киевскому режиму в рамках так называемого «кольцевого обмена», сообщила депутат бундестага от партии СДПГ Зимтье Меллер.
По ее словам, в рамках такой схемы Германия поставляет вооружение союзникам, а эти страны направляют свое оборудование Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже в ближайшее время Германия направит в Киев новое современное оружие.
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