Рыбинск, Ярославская область, 30 августа 2022, 12:55 — REGNUM В Рыбинском районе Ярославской области загорелся торфяник. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов.
На месте работают 8 единиц техники, также запущен беспилотник для контроля над ситуацией. Всего же в области в 2022 году было зарегистрировано 9 лесных пожаров, общей площадью 12,7 гектаров. Особый противопожарный режим на территории региона введён ещё 6 мая, его продлевали уже 4 раза.