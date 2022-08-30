Рыбинск, Ярославская область, 30 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области загорелся торфяник. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов.

Торфяной пожар

«Сейчас у нас обнаружен торфяной пожар в Рыбинском районе, находится достаточно сил и средств лесной охраны, наши силы работают. Пока предварительно по той информации, которую я получил от начальника местного пожарно-спасательного гарнизона, 800 метров кромка и где-то на километр уходит в болото», — сообщил Андямов.

На месте работают 8 единиц техники, также запущен беспилотник для контроля над ситуацией. Всего же в области в 2022 году было зарегистрировано 9 лесных пожаров, общей площадью 12,7 гектаров. Особый противопожарный режим на территории региона введён ещё 6 мая, его продлевали уже 4 раза.