Варшава, , 12:26 — REGNUM Антироссийские санкции негативно отражаются на Польше. Варшава на себе ощущает из последствия. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita 30 августа заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы чувствуем последствия санкций, потому что санкции, тоже нужно чётко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже», — подчеркнул глава канцелярии.

В частности, антироссийские санкции отразятся и на бюджете Польши.

«Этот бюджет не будет лёгким бюджетом», — подчеркнул Дворчик.

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Он также добавил, что «ситуация, несомненно, сложная и сложная не только в Польше, но и во всей Европе» — инфляция, рост цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Польши с готовностью запретило импорт российского угля в рамках введённых против России санкций. Однако при этом оно осталось без одного из основных источников, обеспечивавшего углём население и предприятия страны.