Печора, Коми, , 12:26 — REGNUM Житель Печоры скончался после драки с чиновником городской администрации, пишет БНК.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Драка между мужчинами произошла 20 августа на главной площади Печоры. В ходе потасовки мужчина упал на лестницу и ударился головой о бетон. Пострадавший — звукорежиссер муниципального предприятия «Досуг» Виктор Фатеев — с черепно-мозговой травмой его госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось, 29 августа он умер.

Второй участник драки — первый заместитель руководителя администрации Андрей Канищев. В отношении него было возбуждено уголовное дело, чиновник отстранен от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Хинштейн обратился к генпрокурору из-за нового главы новосибирского района.