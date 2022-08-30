Самара, 30 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Все школы в Самарской области готовы к новому учебном году. Об этом 30 августа сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян на совещании в областном правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

«К настоящему времени все школы к новому учебному году готовы»,- приводит пресс-служба слова министра.

По словам первого вице-губернатора — председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, с 2019 года финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности школ увеличилось в 2,4 раза, а в 2022 году объем средств областного и муниципальных бюджетов, направляемых на решение этих задач, составляет 1,3 млрд рублей.

Сообщается, что все школы Самарской области оборудованы системами противопожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Сотрудники МЧС проверили исправность их работы, а также соблюдение других противопожарных требований.

Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности будет строгим. Работа по исполнению мероприятий не завершится 1 сентября, а будет проводиться в течение всего года.